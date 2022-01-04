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الإناث يتفوقن على الذكور و يسيطرن على نسبة النجاح في مباراة التعليم

2022-01-04 / 12:19 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة في الساعات الماضية عن لائحة الناجحين في مباراة التعليم التي أجريت مؤخرا بمختلف الأكاديميات الجهوية بالمملكة.

لائحة الناجحين و من خلال لمحة أولية تظهر و بجلاء تفوق الإناث على الذكور بشكل كبير و سيطرتهن على النسبة الأكبر من أعداد المقبولين في اللوائح النهائية بعد اجتياز الاختبارات الكتابية و الشفوية.

هيمنة الإناث على لوائح الناجحين في مباراة التعليم، وصفه مصدر مطلع، بكون الأمر له علاقة بالتغيرات التي بات يشهدها المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة و هو ما كرسته معدلات النجاح في المستويات الإشهادية كذلك مثل الباكالوريا و التي باتت تعرف تفوقا واضحا للإناث على حساب الذكور.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مباراة الأساتذة أطر الأكاديميات تمت هذا الموسم اعتمادا على انتقاء أولي للمترشحين المتوفرين على معايير تمكنهم من متابعة التكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، مما أتاح حصر عدد المشاركين في الاختبارات الكتابية في حوالي 91 ألفا مقابل 186 ألفا في السنة الماضية.

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