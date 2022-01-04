ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.. تونس
الصورة من الارشيف

رقم صادم.. أمريكا تسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا خلال يوم

2022-01-04 / 10:57 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أفادت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأنه تم رصد نحو مليون و84 ألف إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال أمس الاثنين، في أعلى عدد للإصابات اليومية منذ بداية الجائحة.

ارتفاع متوسط الإصابات الأسبوعية بكورونا في واشنطن من 1% إلى 13%
بذلك تم تحطيم الرقم القياسي السابق (590 ألف إصابة) الذي سجل في 31 ديسمبر الماضي على خلفية انتشار متحور “أوميكرون” في أنحاء الولايات المتحدة.

وتشير وكالة “بلومبرغ” إلى أن البيانات المنشورة قد لا تعكس الوضع الحقيقي، حيث يقوم العديد من الأمريكيين بإجراء اختبارات كورونا في المنزل ولا يبلغون وكالات الإحصاء عن النتائج.

ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل أكثر من 56 مليون إصابة بالفيروس في البلاد، فيما توفي أكثر من 820 ألف شخص بسبب كوفيد-19.

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