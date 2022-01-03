وسط إجراءات احترازية.. استنئاف الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية

2022-01-03 / 10:29 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

وسط إجراءات احترازية، استؤنفت الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة يومه الاثنين.

والتحق التلاميذ بمختلف المستويات التعليمية، صباح يومه الاثنين بصفوفهم الدراسية بعد عطلة مدرسية دامت لأسبوع.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أيام عدم تمديد العطلة المدرسية، رغم ارتفاع اصابات كورونا ومتحور أوميكرون.

وأكدت أن التعاطي مع تطور الحالة الوبائية داخل المدارس سيتم بشكل محلي، وذلك من خلال تنسيق المسؤولين عن المؤسسات المدرسية مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية على المستوى الإقليمي، وكذا السلطات الإقليمية حسب ما ينص عليه مرسوم – قانون المنظم لحالة الطوارئ الصحية.

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