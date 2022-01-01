مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار ألعاب نارية في ألمانيا

هبة بريس - وكالات

لقي رجل حتفه وأصيب آخر بإصابات بالغة في حادث انفجار ألعاب نارية خلال احتفالات العام الجديد في غرب ألمانيا.

وكان الرجلان يحتفلان بالعام الجديد مع مجموعة من 10 أشخاص عندما وقع الحادث ليلة الجمعة/السبت.

وبحسب شهود عيان، انفصل الرجلان عن المجموعة بعد منتصف الليل بقليل. ثم سمع الشهود دويا قويا ووجدوا الاثنين فيما بعد على الأرض مصابين بجروح خطيرة، واستدعوا خدمات الطوارئ.

وتوفي الرجل (37 عاما) على الرغم من محاولات الإنعاش في موقع الحادث في منطقة هوشل بولاية شمال الراين-ويستفاليا. وتم نقل الرجل الآخر (39 عاما) إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة في ساعة مبكرة من صباح السبت إن الشرطة تعتقد أن الألعاب النارية التي انفجرت ربما كانت محلية الصنع. وتجري الشرطة تحقيقات في الواقعة.

وفي واقعة أخرى، أصيب 12 شخصا، من بينهم أطفال، في انفجار ألعاب نارية غير قانونية خلال حفل خاص بمناسبة العام الجديد في شرق برلين، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء بالمدينة في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وأوضحت إدارة الإطفاء أنه تم نقل المصابين، وأصغرهم عمره 11 عاما، إلى مستشفيات لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه بعد التحقيقات الأولية، تعتقد الشرطة أن الألعاب النارية غير القانونية انفجرت خلال الحفل بمنطقة فريدريشسهاجن، حيث لا يوجد تفسير آخر لعدد الإصابات وخطورتها.

وقد تم إبلاغ إدارة الإطفاء بالحادث وقامت بنشر 40 من عناصرها.

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