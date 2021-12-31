الجنس مقابل النقط بوجدة.. وزير التعليم العالي يوقف الأستاذ المعني ويعفي آخرين

هبة بريس : وجدة

اتخذ عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مجموعة من الاجراءات الناجمة عن تقرير المفتشية العامة التي عرفتها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة بخصوص قضية ما يعرف “الجنس مقابل النقط” والتي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وهكذا، فقد تم التوقيف الفوري للأستاذ(ب.ب) عن مهامه كٲستاذ مكلف بمجموعة من الوحدات، وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير، وكذا التسريع بتنزيل المسطرة في حقه بتنظيم مجلس تأديبي استعجالي، وإعفاء نائبة المدير من مهامها مع إستفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي.

كما اعفى الوزير خلال مراسلة موجهة لرئاسة جامعة محمد الأول الكاتب العام للمدرسة للعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، ومطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه.

وفي الأخير، استحضر إمكانية فتح ملف للتحقيق بالمنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير والمشتبه في ممارستهم للتحرش الجنسي.

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