حفاظا على المكتسبات..مديرية التعليم بسطات تستنفر كوادرها في مواجهة ” أوميكرون”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

حفاظا على الوضعية الحالية للنمط التربوي المعتمد حاليا بالمؤسسات التعليمية بإقليم سطات، دعا المدير الاقليمي للتعليم عبد العالي السعيدي إلى الحرص على مواصلة تعبئة الأمهات والأباء وأولياء أمور المتعلمات و المتعلمين حول أهمية تلقيح بناتهم وأبنائهم تحقيقا للمناعة الجماعية، بما يسهم في استقرار الوضعية الصحية والتربوية داخل المجتمع المدرسي و خارجه و ارتداء الكمامة و توفير المعقم…)، وتجنب التجمعات أثناء دخول المؤسسات التعليمية أو الخروج منها، و التدبير المحكم للفترات المخصصة للاستراحة بما يسهم في عدم تجمع المتعلمات والمتعلمين، وتحقيق التباعد اللازم.

خروج المسؤول الاقليمي عن قطاع التعليم بسطات، يأتي تفعيلا لمضامين مراسلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات حول تعزيز الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا تماشيا والحالة الوبائية غير المستقرة مع انتشار السريع للمتحور الجديد “Omicron”، وتثمينا للمكتسبات التي تم تحقيقها، خصوصا في ما يتعلـق بتلقيح المتعلمات و المتعلمين و الفاعليـن التربوييـن، و في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية و التدابير الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا بالفضاءات التعليميـة، و حـرصا على سلامة المتعلمات و المتعلمين و الأطر الإدارية و التربوية و مختلف الفاعلين و المرتفقيـن.

وشدد عبد العالي من خلال مراسلة صادرة عن مصلحة الشؤون التربوية قطاع الصحة المدرسية، ( شدد)على المزيد من اليقظة و الحذر و الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية و الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة، و الواردة في البروتوكول الصحي المعتمد بالمؤسسات التعليميـة (القيام بعملية التعقيم و التنظيف، مع الحرص على تهوية القاعات الدراسية، مع احترام الأعداد المسموح بها بالنسبة للمشاركات و المشاركين في الأنشطة التربوية و الثقافية والفنة والرياضية.

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