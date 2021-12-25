بحضور بنموسى.. أكاديمية درعة تافيلالت تعقد الدورة العادية لمجلسها الإداري

هبة بريس - الرشيدية

ترأس شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم السبت 25 دجنبر الجاري بالقاعة الكبرى بمدينة الرشيدية، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت لسنة 2021، بحضور أعضاء المجلس الإداري.

افتتح المجلس أشغاله بتأدية النشيد الوطني، وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى السيد الوزير كلمة أبرز فيها السياق الذي يميز هذه الدورة باعتبارها تأتي في ظرفية تشهد مواصلة التعبئة الوطنية لمواجهة جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى الدينامية التنموية التي انخرط فيها المغرب والتي تعتمد على تأهيل الرأسمال البشري، وكذا الشروع في التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، ومواصلة تنزيل مشاريع أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدا على ضرورة العمل على مواصلة الجهود الرامية لإصلاح المدرسة المغربية عبر ثلاث مجالات أساسية تهم: الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وكذا حكامة المنظومة التربوية والتعبئة، مشيدا بجهود الأطر الإدارية والتربوية بالجهة من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع التربوية المفتوحة من أجل تحقيق نهضة تربوية رائدة لتحسين جودة التعليم.

بعد ذلك، قدمت مختلف اللجن الفرعية الدائمة للمجلس الإداري تقريرا عن سير أشغالها. كما قدم السيد مدير الأكاديمية عرضا مستفيضا تمحور بالأساس حول تقديم، الحصيلة المرحلية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل مقتضيات القانون الإطار برسم سنة 2021، مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع ميزانية 2022، وكذا عقد نجاعة الأداء 2022 – 2024.

وبعد المناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على كل المشاريع المعروضة للمصادقة.

و في نهاية أشغال الدورة، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و شركة سهام للتأمينات، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت حول التكفل بالتلميذات والتلاميذ المؤمن لهم.

كما تم تكريم التلميذة آية العزيزي بمناسبة حصولها على الرتبة 2 ضمن الفريق الوطني في الأولمبياد الدولية في اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تكريم التلميذة كوثر الموساوي بمناسبة انتخابها رئيسة للمجلس التلاميذي الجهوي بالأكاديمية.

حضر أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الى جانب الوزير بنموسى الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، و عاملي إقليم ميدلت وورزازات ورئيس الجهة و المدراء الاقليمين للتربية والتكوين بالجهة وفعاليات تربوية وجمعوية .

وعلى هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، أشرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، رفقة والي جهة درعة تافيلالت بوشعاب يحضيه، ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت علي براد على تدشين ثانوية الخوارزمي التأهيلية بمدينة كلميمة بإقليم الرشيدية.

وتتضمن هذه الثانوية التأهيلية وحدة إدارية، وعشر حجرات للتعليم العام، وأربع حجرات للتعليم العلمي، وقاعة متعددة الوسائط، وقاعة مختصة، وقاعة للمطالعة ومكتبة، ومكتب للتوجيه، وثلاثة ملاعب رياضية، ومرافق صحية، ومسكنين وظيفيين.

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