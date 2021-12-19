وزيرة الدفاع الألمانية: نبحث نقل قواتنا في مالي إلى بلد آخر

2021-12-19 / 9:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشفت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أن بلادها لا تستبعد نقل مهمتها العسكرية في مالي إلى دولة أخرى في حال اشتداد الخطر عليها هناك.
وقالت لامبرخت لصحيفة “بيلد أم تسونتاغ” الأسبوعية: “سلامة جنودنا هي أولويتي الأولى”، في إشارة إلى مهمة الجيش الألماني لتدريب القوات المالية.

وأضافت الوزيرة الاشتراكية الديموقراطية التي تولت منصبها هذا الشهر ضمن حكومة أولاف شولتس الجديدة: “علينا الآن النظر في إمكان تدريب العسكريين الماليين بالمستوى نفسه، أو حتى بمستوى أفضل، في مكان آخر أكثر أمانا لقواتنا”.

وكانت لامبرخت قد أبدت نيتها مراجعة جميع المهمات الخارجية التي يقوم بها الجيش الألماني.

واعتبرت الوزيرة أن التفويضات البرلمانية للمهام العسكرية يجب أن “تناقش بشكل أكبر في البرلمان مع إعادة النظر في هدف المهام باستمرار”.

وقالت لامبرخت إن أعضاء مجلس النواب هم من “يرسلون قوات في المهمات وبالتالي يتحملون المسؤولية عنهم”.

وأرسلت ألمانيا حوالى 1500 عسكري إلى مالي ضمن بعثة “مينوسما” لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.

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