حزب “فوكس” يُطلق حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية المغربية
بعدما طالب الحزب الإسباني اليميني المتطرف “فوكس”، بتعليق تأشيرات الدخول إلى أوروبا على المغاربة يخوض الأخير هجمة اخرى لم تكن متوقعة ولا مدروسة
الحزب الذي لا يكف عن مهاجمة المغرب كان قد قدم مقترحه لمجلس النواب الإسباني، في 27 نونبر 2020، يتضمن اقتراح تعليق إصدار أو منح تأشيرات الدخول إلى أوروبا للمغاربة عاد من جديد ليُطلق حملة لمقاطعة المنتجات الغذائية المغربية بسبب إلحاقها خسائر كبيرة بالشركات الإسبانية.
وأعلن حزب “فوكس” حملة المقاطعة مبررا هذا العداء بكون الصادرات الغذائية المغربية ذات جودة سيئة
ويحاول هذا الحزب جاهدا اقناع وزارة التعليم ان تنخرط في الحملة، بل يضغط أيضا على مؤسسات حكومية من أجل الانخراط فيها.
تجدر الاشارة ان حزب ” فوكس ” سال مداده كثيرا من التصريحات والمواقف المعادية للمغرب والمغاربة، ووصفهم بنعوت عنصرية في عدد من الصحف التابعة لليمين المتشدد الإسباني والأوروبي
6 تعليقات
والذي نفسه بغير جمال
لا يرى في الوجود شيءا جميلا
نحن هم الآخرون سندعوا الى مقاطعة سلعهم، ونرى من هو الخاسر الأكبر، وليتذكروا قرار المغرب بتغيير طريق عودة المهاجرين المغاربة والخسارة التي تكبدتها اسبانيا
لا أحد يستطيع مقاطعة المنتوجات المغربية لجودتها العالية.
قال تعالى:”وان عدتم عدنا”.
العداء يولد العداء، ماذا ينتظر المغرب من إسبانيا ان تسفق له على ما يقوم به تجاهها؟ أمر عادي أن تتحرك الأحزاب التي في قلبها غي وبغض تجاه المغرب لتصدر منها هذه التصريحات
نحن لا يهمنا أمرهم مجرد حزب كافر،وغبي ولا يعرف ما يقدم وما يؤخر والقافل تمر والكلاب تنبح