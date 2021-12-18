ايطاليا .. قطار يدهس مهاجرين مغربيين ويُحول جثتهم إلى أشلاء

ع.اللطيف الباز - هبة بريس

اهتزت الجالية المغربية بإيطاليا على خبر وفاة مهاجرين مغربيين يبلغان من العمر 46 و26 سنة في حادث مأساوي ، صباح اليوم السبت، دهسا بقطار على النقطة الحدودية بين دولة النمسا وإيطاليا.

وحسب مصادر مطلعة ، فقد تحولت جثتي مهاجرين إلى أشلاء ، ولقي مصرعهم على الفور ،الأمر الذي جعل عملية نقلهم صوب مستودع الأموات صعبة، في الوقت الذي فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقاً في الحادث لمعرفة كافة ملابساته تحت إشراف المدعي العام .

وحسب التحريات الأولية لذات المصالح الأمنية،يضيف المصدر أنه سبق لهما أن تقدما بطلب الحصول على اللجوء الإنساني لدى السلطات النمساوية ووفق المصدر فإن الضحيتين كانا يحاولان تسلل إلى الأراضي الإيطالية مشيا على الأقدام في الصقيع، مقتفيان أثر السكة الحديدية.

من ناحية أخرى، لازال المحققون يباشرون تحرياتهم للوصول إلى تفاصيل وقوع الحادثة والتعرف على الهوية الكاملة للفقيدين. هذا وعم حزن كبير بين الجالية المغربية بإيطاليا .

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