فيسبوك تسعى لمنافسة "كلوب هاوس" وتطلق أداة للمحادثات الصوتية الحية
الصورة من الارشيف

شركة “ميتا” تحجب صفحات 4 شركات إسرائيلية تنتج برامج للتجسس

2021-12-17 / 11:06 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت شركة “ميتا” عن حجب نحو 1500 صفحة وحساب على “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب”، معظمها زائفة وتابعة لعدد من منتجي برامج التجسس، بينها 4 شركات إسرائيلية.

وقال تقرير لشركة “ميتا” إن الصفحات الزائفة استهدفت المستخدمين في أكثرمن 100 بلد، دون أن يقدم تفاصيل بشأن كيفية كشفها عن أنشطة شركات التجسس.

ومن بين الشركات التي تصمم برامج التجسس شركة Black Cube، التي استخدم خدماتها المنتج السينمائي السابق في هوليوود هارفي واينستين المتهم بالاعتداءات الجنسية، لجمع بيانات شخصية للمستخدمين.

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