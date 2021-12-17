في الذكرى ال11 للثورة.. التونسيون يحتلفون بالشوارع

هبة بريس - وكالات

تحيي تونس اليوم الجمعة الذكرى الـ11 للثورة، في غياب الاحتفالات الرسمية واقتصارها على تظاهرات في العاصمة.

وبحسب موقع “موزاييك إم أف”، فإن الانقسام تجلى بشكل كبير في شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد تظاهرات مؤيدة لسعيد وقرارته ومناهضين لهذه القرارات والذين أدانوا ما أسموه مضايقات لهم من قبل الأمن والحد من حريتهم في التظاهر.

وانتشرت عناصر الأمن في الشارع الرئيسي للعاصمة ومختلف الأنهج المتفرعة عنه، لتأمين مختلف التظاهرات تحسبا لأي تجاوزات من خلال الفصل بين المؤيدين لسعيد والمعارضين له.

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