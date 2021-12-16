مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين في إطلاق نار بالضفة الغربية

هبة بريس _ وكالات

أعلن مستشفى بيلينسون الإسرائيلي مقتل المستوطن الذي أصيب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفتح مسلح النار على ثلاثة إسرائيليين قرب مستوطنة في الضفة الغربية، الخميس، وأصابهم فيما حالة أحدهم حرجة، وفق أحد أجهزة الإسعاف الإسرائيلية.

وقال أحد المسعفين في جهاز “يونايتد حاتزالا”: “قدمت الإسعافات الأولية في مكان الحادث لشخص أصيب بجروح خطرة بالرصاص ولجريحين آخرين حافظا على وعيهما”.

وأشار مسعفون إلى أن إطلاق النار وقع قرب مستوطنة شافي شمرون في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي ليل الخميس، إنه استجاب لبلاغات بشأن إطلاق نار استهدف مستوطنة بالضفة الغربية. وأضاف أن إطلاق النار وقع بالقرب من مستوطنة حومش في شمال الضفة الغربية.

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي في بيان عملية إطلاق النار بـ”التخريبية”. وأفاد الييان أن قوات الجيش الإسرائيلي تمشط المنطقة بحثا عن المشتبه فيهم.

ويأتى إطلاق النار بعد سلسلة من الهجمات في القدس والضفة الغربية في الفترة الأخيرة.

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