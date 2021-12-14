شهادة التقني العالي ..انطلاق عملية إيداع ترشيحات الأحرار غدا الأربعاء

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي (BTS) برسم دورة 2022 ستنطلق غدا الأربعاء 15 دجنبر، حصراً عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ، وستستمر إلى غاية 15 يناير 2022 كآخر أجل للترشيح.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنه يفتح باب الترشيح لاجتياز هذا الامتحان بصفة مترشحين أحرار للاشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي إلى غاية السنة الثانية من التكوين؛ و كذا للاشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بسلك تعليمي عالي آخر لمدة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريا، بعد دراسة وقبول ملفاتهم من لدن لجنة وطنية للانتقاء.

وأشار البلاغ الى أن هذا الترشح يتم بناء على معايير تتمثل في أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا في المسلك المطابق للتخصص المطلوب، وأن يكون قد تابع دراسته إلى غاية السنة الثانية من التعليم العالي في تخصص يوافق التخصص المطلوب ؛ وان يكون الترشح في تخصص لم يسبق الحصول فيه على شهادة التقني العالي بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة، وأن ألا يكون المترشح قد تغيب عن اجتياز إحدى الاختبارات الخاصة بهذا الامتحان في دورة سابقة بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح ؛ وألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح أربع دورات.

كما أنه يتعين على المترشح، حسب المصدر ذاته، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة رقمية حديثة للمترشح؛ وإيداع ملف الترشيح الورقي بمركز تحضير شهادة التقني العالي حسب التخصصات المتوفرة بكل مركز، مع وجوب تضمينه وصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2022؛ وتضمين ملف الترشيح التزاماً مصادقاُ على صحة توقيعه، يتم تحميله من البوابة الإلكترونية للوزارة http://btslibre.men.gov.ma، يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وستعمل الوزارة، يضيف البلاغ، على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي يوم 10 مارس 2022، على أن تخصص الفترة الممتدة من 11 إلى 20 مارس 2022 لتقديم الطعون إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

كما سيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم دورة 2022 يوم 25 مارس 2022.ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة: http://btslibre.men.gov.ma.

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