دول “G7” تحذر روسيا من تبعات “غزوها” لأوكرانيا

2021-12-12 / 7:15 مساءً
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هبة بريس - وكالات

حذرت دول “مجموعة السبع” (G7) روسيا من أنها ستواجه “تبعات وخيمة” وستدفع “ثمنا غاليا” في حال شنها أي هجوم على أوكرانيا.

وقال وزراء الخارجية لدول “G7″، التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، في بيان أصدروه اليوم الاثنين عقب اجتماع في ليفربول: “يجب ألا تكون لدى روسيا أي شكوك في أن أي عدوان عسكري لاحق على أوكرانيا سيؤدي إلى تبعات وخيمة وثمن غال”.

ودعا البيان الطرف الروسي إلى “خفض التصعيد” مع أوكرانيا و”الالتزام بالتعهدات الدولية في ما يخص شفافية الأنشطة العسكرية”، واستخدام القنوات الدبلوماسية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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