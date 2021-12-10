100 مليار… ليبيا تتعقب أموال القذافي

2021-12-10 / 7:42 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

قالت الحكومة الليبية في طلب استدعاء أمام القضاء الأمريكي، إن بنوكا عدة قد تكون لديها معلومات عن مليارات الدولارات التي “نهبها” الزعيم الراحل معمر القذافي، وفق قولها.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية، أوضح مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، في طلب استدعاء بمحكمة “مانهاتن” الفيدرالية الأمريكية، أن:

الأموال التي سرقها القذافي وعائلته وشركاؤه والتي تقدر بـ100 مليار دولار، قد تم تحويلها من خلال 6 بنوك كبرى هي: “أوف أمريكا كورب” و”يو بي إس غروب إيه جي” و”إتش إس بي سي هولدنغز بي إل سي” و”كريدي سويس غروب إيه جي”، و”بنك نيويورك ميلون غورب” و”دوتش بنك إي جي”، و”جيه بي مورغان تشيس وشركاؤه” و”سيتي غروب”.

وأوضح المكتب أن عشرات المليارات من الدولارات على الأقل من الأصول المملوكة للشعب والتي قد “سرقها” القذافي وعملاؤه، لا تزال مفقودة إلى الآن

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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