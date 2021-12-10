Riot police secures the area on July 7, 2017 in Hamburg, northern Germany, where leaders of the world's top economies gather for a G20 summit. - Protesters clashed with police and torched patrol cars in fresh violence ahead of the G20 summit, police said. German police and protestors had clashed already the day before at an anti-G20 march, with police using water cannon and tear gas to clear a hardcore of masked anti-capitalist demonstrators, AFP reporters said. (Photo by Christof STACHE / AFP)

شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

2021-12-10 / 6:02 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قال مسؤولون أمنيون ألمان، الجمعة، إنهم أحبطوا هجوما متطرفا مزمعا، بعد إلقاء القبض على رجل في مدينة هامبورغ الشمالية كان يحاول شراء أسلحة وتصنيع متفجرات.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن كبير مسؤولي الأمن في هامبورغ، آندي غروتي، وصف الحادث بأنه “خطير للغاية”.

وقالت السلطات إن المواطن الألماني – المغربي البالغ من العمر 20 عاما، والذي لم يُكشف عن اسمه، احتُجز بعد محاولته شراء سلاح ناري وقنبلة يدوية عبر الإنترنت.

وقالت شرطة هامبورغ إن قاضيا أمر باحتجازه للاشتباه في خرقه لقوانين الأسلحة النارية وإشارات إلى أنه كان يعتزم تنفيذ هجوم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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