شرطة هامبورغ تعلن إحباط هجوم باعتقال متطرف مغربي

هبة بريس _ الرباط

قال مسؤولون أمنيون ألمان، الجمعة، إنهم أحبطوا هجوما متطرفا مزمعا، بعد إلقاء القبض على رجل في مدينة هامبورغ الشمالية كان يحاول شراء أسلحة وتصنيع متفجرات.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن كبير مسؤولي الأمن في هامبورغ، آندي غروتي، وصف الحادث بأنه “خطير للغاية”.

وقالت السلطات إن المواطن الألماني – المغربي البالغ من العمر 20 عاما، والذي لم يُكشف عن اسمه، احتُجز بعد محاولته شراء سلاح ناري وقنبلة يدوية عبر الإنترنت.

وقالت شرطة هامبورغ إن قاضيا أمر باحتجازه للاشتباه في خرقه لقوانين الأسلحة النارية وإشارات إلى أنه كان يعتزم تنفيذ هجوم.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1