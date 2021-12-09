الموت يخطف الأميرة اللبنانية ديالا ارسلان

2021-12-09 / 11:52 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

توفيت الأميرة اللبنانية ديالا ارسلان، يوم، أمس الاربعاء بعد دخولها بغيبوبة ودخولها احدى المستشفيات في لبنان، لكنها سرعان ما فارقت الحياة.

مقدمة البرامج منى ابو حمزة والتي تربطها علاقة صداقة قوية بها منذ الطفولة كتبت بألم عن رحيلها ونشرت صورة الاميرة ديالا مع ابنيْها وكتبت:

(إلى كل الأمهات أتمنى أن تضحكن وتحتلفن وتلعبن دوماً مع أبنائكن” ديالا إرسلان وداعاً أيتها الأميرة)

وحتى الان لم تنشر تفاصيل العزاء وتشييع الجثمان.

من هي الأمير ديالا؟

درست العلوم السياسية وهي من عائلة سياسية اباً عن جد، لكن عن طريق الصدفة دخلت عالم الاطفال وادبه بعدما وقع في يدها كتاب عن النمل والنحل فقررت خوض التجربة وإعداد جيل مثقف وواع.

والدها الأمير فيصل ارسلان، والدتها الأميرة حياة شفيق وهاب، عمّها الأمير طلال ارسلان وأشقاؤها فيصل، عمر وغنى.

الكتب التي كتبتها الاميرة ديالا هي: “حكاية ملكة”، وهي عبارة عن مغامرات في قفير النحل الذي اقام انقلاباً على الملكة التي لم تعامل رعيتها بشكل جيد فتمت اقالتها من الحكم، وفي هذه القصة يتعلم الطفل الديمقراطية والنظام الذي نحتاجه كثيرا في لبنان وهي من وحي الواقع اللبناني.

القصة الثانية هي “يوميات نملة”، ومنها يتعلم الاولاد اهمية النمل في الحياة واهمية كل الحشرات وضرورة وجودها في الطبيعة وفي حياة الانسان.

أمّا القصة الثالثة فهي “مغامرات عزيز” الذي لا يرضى إلا أنّ يتعلم من كيسه ولا يسمع كلام اهله ويقع في العديد من الورطات والمشاكل نتيجة مشاكسته. ومن خلال “يوميات عزيز” أعمل على مساعدة الاهل في تربية ابنائهم. اضافة الى قصص اخرى مثل سوبرمان وراعي البقر ومقلب معكوس..

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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