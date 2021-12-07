إذاعة RTL: اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل جمال خاشقجي بفرنسا

هبة بريس - وكالات

ذكرت إذاعة “آر.تي.إل” الفرنسية مساء يوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن اعتقلت أحد المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في فرنسا.

وقالت الإذاعة الفرنسية إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي، 33 عاما، العضو السابق في الحرس الملكي السعودي، صباح الثلاثاء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للتوجه إلى الرياض.

وأفادت مصادر أمنية وقضائية بأن أحد المشتبه بهم السعوديين في مقتل جمال خاشقجي اعتقل في فرنسا يوم الثلاثاء 7 ديسمبر.

وبحسب معلومات RTL فإن خالد عائض العتيبي، يعد أحد الأعضاء المزعومين في الكوماندوس الذي اغتال الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن خالد بن عائض العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.

وأضافت أنه تم وضعه رهن الاعتقال القضائي من قبل شرطة الجو وشرطة الحدود والتي تسعى بشكل خاص لتأكيد هويته بشكل نهائي.

وبينت أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما كان يحمل جواز سفره الحقيقي، وبالتالي سافر باسمه الحقيقي

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