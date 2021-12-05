قوات الأمن الهندية تقتل 13 مدنيا في شمال شرقي البلاد

2021-12-05 / 9:09 صباحًا
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هبة لريس _ وكالات

قتلت قوات الأمن الهندية 13 مدنيا في ولاية ناغالاند بشمال شرق البلاد بعد أن أطلقت النار على شاحنة وفي وقت لاحق على حشد تجمع احتجاجا على الهجوم، حسبما ذكرت الشرطة الأحد.

وقال الضابط في شرطة ناغالاند سانديب إم تامغادجي عن الحادث الذي وقع السبت بالقرب من الحدود مع بورما إن “الوضع في منطقة مون بأكملها متوتر جدا حاليا”.

وأضاف أنه “تأكد مقتل 13 شخصا بينهم عامل من خارج ولاية ناغالاند”.

وأوضح المصدر نفسه أن ستة عمال قتلوا في كمين نصبته قوات الأمن بينما كانوا عائدين بشاحنة من قرية أوتينغ.

وعثر أقرباء للضحايا كانوا يبحثون عنهم، على الجثث وتوجهوا إلى مقر قوات الأمن لطلب توضيحات. وقال المسؤول في الشرطة “عندها اندلعت مواجهة بين الطرفين وفتحت قوات الأمن النار وقتلت سبعة أشخاص آخرين”.

وأوضح الجيش الهندي في بيان أنه تحرّك على أساس “معلومات تتمتع بالصدقية” وأنه كان يلاحق في الواقع مجموعة متمردين تنشط في المنطقة.

وأضاف أن أحد عناصر قوى الأمن قتل وجرح عددا من الأشخاص في الحادث، مؤكد أن “تحقيقا يجري على أعلى مستوى لتحديد سبب هذه الخسارة المؤسفة في الأرواح، وستتخذ الإجراءات المناسبة حسب القانون”

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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