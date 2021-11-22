البيجيدي يقاضي نشطاء الفيسبوك
الصورة تعبيرية

شبيبة البيجيدي: “قرار بنموسى يضرب مبدأ تكافؤ الفرص”

2021-11-22 / 10:56 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية، عن رفضها للقرار الذي تضمنه الإعلان الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي بموجبه فرضت إجراء تحديد سن 30 سنة كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات.

وعبرت الشبيبة، في بلاغ لها، عن رفضها لهذا الإجراء التمييزي ضد آلاف الشباب المغاربة من حملة الإجازة، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور البلاد.

ودعت الوزير إلى التراجع الفوري عن هذا الاجراء التعسفي في حق فئات عريضة من الشباب المغربي الحاصل على الاجازة وباقي المقتضيات التمييزية التي تضمنها منشوره المذكور، من حرمان الشباب ممن سبق لهم الاشتغال من اجتياز المباراة، كما دعت الوزارة المعنية إلى الانكباب على قضايا ذات أولوية وذات صلة حقيقة بجودة التعليم كمشاكل الاكتظاظ والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية للوزارة”.

وشددت الشبيبة، على أت تنظيم مباريات تتوفر فيها كل شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، هو ما سيسمح حقيقة باستقطاب وجذب أحسن وأكفأ العناصر خدمة للمدرسة والتلميذ المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of بعدد من المدن.. الطلبة يستأنفون احتجاجاتهم ضد قرار بنموسى

بعدد من المدن.. الطلبة يستأنفون احتجاجاتهم ضد قرار بنموسى

2021-11-22 / 11:43 صباحًا
Photo of جامعة فاس تحتضن الدورة الثامنة من المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية والصحة

جامعة فاس تحتضن الدورة الثامنة من المؤتمر الدولي للعلوم…

2021-11-22 / 11:00 صباحًا
Photo of مجازون يحرقون شواهدهم وطلبة يقاطعون محاضراتهم.. قرار بنموسى يصدم الشباب

مجازون يحرقون شواهدهم وطلبة يقاطعون محاضراتهم.. قرار بنموسى يصدم…

2021-11-22 / 10:06 صباحًا
Photo of الشبيية الاشتراكية : خطوة بنموسى مقامرة وتغطية على إخفاقات

الشبيية الاشتراكية : خطوة بنموسى مقامرة وتغطية على إخفاقات

2021-11-21 / 6:27 مساءً
Photo of مصدر “لهبة بريس “: الحكومة لن تتراجع عن قرار 30 سنة لتوظيف الأساتذة

مصدر “لهبة بريس “: الحكومة لن تتراجع عن قرار…

2021-11-20 / 7:30 مساءً
Photo of شرط السن في 30 سنة…تكريس للعبث وانصياع للوبي التعليم الخاص

شرط السن في 30 سنة…تكريس للعبث وانصياع للوبي التعليم…

2021-11-20 / 7:00 مساءً
Photo of احتجاجات أمام الاكاديميات الجهوية ضد الانتقاء وتحديد السن

احتجاجات أمام الاكاديميات الجهوية ضد الانتقاء وتحديد السن

2021-11-20 / 1:09 مساءً
Photo of الشرقاوي: “يبدو أن النقابات قد تواطأت ضمنيا مع قرار بنموسى”

الشرقاوي: “يبدو أن النقابات قد تواطأت ضمنيا مع قرار…

2021-11-20 / 11:29 صباحًا
Photo of رسميا.. الإعلان عن انطلاق الترشيح لمباريات التدريس اليوم السبت

رسميا.. الإعلان عن انطلاق الترشيح لمباريات التدريس اليوم السبت

2021-11-20 / 9:57 صباحًا
Photo of مسيرة ليلية لطلبة فاس احتجاجا على شروط اجتياز مباراة التعليم

مسيرة ليلية لطلبة فاس احتجاجا على شروط اجتياز مباراة…

2021-11-20 / 9:13 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق