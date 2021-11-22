شبيبة البيجيدي: “قرار بنموسى يضرب مبدأ تكافؤ الفرص”

هبة بريس - الرباط

أعلنت شبيبة حزب العدالة والتنمية، عن رفضها للقرار الذي تضمنه الإعلان الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي بموجبه فرضت إجراء تحديد سن 30 سنة كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات.

وعبرت الشبيبة، في بلاغ لها، عن رفضها لهذا الإجراء التمييزي ضد آلاف الشباب المغاربة من حملة الإجازة، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور البلاد.

ودعت الوزير إلى التراجع الفوري عن هذا الاجراء التعسفي في حق فئات عريضة من الشباب المغربي الحاصل على الاجازة وباقي المقتضيات التمييزية التي تضمنها منشوره المذكور، من حرمان الشباب ممن سبق لهم الاشتغال من اجتياز المباراة، كما دعت الوزارة المعنية إلى الانكباب على قضايا ذات أولوية وذات صلة حقيقة بجودة التعليم كمشاكل الاكتظاظ والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية للوزارة”.

وشددت الشبيبة، على أت تنظيم مباريات تتوفر فيها كل شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، هو ما سيسمح حقيقة باستقطاب وجذب أحسن وأكفأ العناصر خدمة للمدرسة والتلميذ المغربي.

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