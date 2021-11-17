إيقاف أربعة أشخاص من الفارين بمطار بالما بإسبانيا

2021-11-17 / 6:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

كشفت تقارير إعلامية أنه من المنتظر أن تحيل الشرطة الإسبانية يومه الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بمحكمة مايوركا أربعة مغاربة تم إيقافهم، كانوا ضمن الأشخاص الفارين من طائرة كانت متوجهة إلى تركيا توقفت بمطار بالما دي مايوركا.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” عن مصادر من الشرطة، أن الاعتقالات تمت خلال الليلة الماضية وسيحال المعتقلون أمام المحكمة اليوم الأربعاء.

ونفذ شباب مغاربة عملية هجرة جماعية، خططوا لها بعناية كبيرة، حيث تظاهر زميل لهم بالإغماء مما دفع بالطائرة التي كانت تقلهم نحو إسطنبول بالتوقف بشكل اضطراري في مطار “مايوركا” الإسباني، وبعدها قاموا بالفرار منها، الشيء الذي تسبب في توقف حركة الطيران الدولي في المطار.

وأوقفت السلطات الإسبانية 12 شخصا من المتورطين في عملية الفرار، واعتقلت يوم أمس أربعة أشخاص إضافيين، فيما لازال البحث جاريا على الأشخاص الآخرين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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