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وكالة الأدوية الأوروبية توافق على عقارين لعلاج فيروس كورونا

2021-11-13 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام علاجين لكوفيد-19 قائمين على الأجسام المضادة سيساعدان في منع ظهور أعراض شديدة على المصابين بالوباء.

ووافقت الوكالة على عقار “رونابريف” الذي طورته شركة “روش” السويسرية العملاقة للأدوية بالإشتراك مع شركة “ريجينيرون” الأميركية للتكنولوجيا الحيوية وآخر يدعى “ريغكيرونا” طوّرته “سيلتريون” الكورية الجنوبية.

وتضيف هذه الخطوة سلاحًا جديدًا إلى ترسانة الأدوية في الإتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدّلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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