وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاجين لكوفيد بالأجسام المضادة

هبة بريس _ وكالات

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر، الخميس، لاستخدام علاجين لكوفيد-19 قائمين على الأجسام المضادة سيساعدان في منع ظهور أعراض شديدة على المصابين بالوباء.

ووافقت الوكالة على عقار “رونابريف” الذي طورته شركة “روش” السويسرية العملاقة للأدوية بالاشتراك مع شركة “ريجينيرون” الأميركية للتكنولوجيا الحيوية وآخر يدعى “ريغكيرونا” طورته “سيلتريون” الكورية الجنوبية.

وتضيف هذه الخطوة سلاحا جديدا إلى ترسانة الأدوية في الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان.

وأفادت وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام في بيان “رونابريف وريغكيرونا هما أول دواء مضاد أحادي النسيلة يحصل على رأي إيجابي بالنسبة لكوفيد-19”.

وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس إن الموافقة على العقارين كانت “خطوة مهمة” ضد الفيروس، في ظل اعتماد التكتل حاليا على أربعة لقاحات.

وأضافت في بيان “مع ارتفاع إصابات كوفيد-19 في جميع الدول الأعضاء تقريبا، من المطمئن رؤية العديد من العلاجات الواعدة قيد التطوير كجزء من استراتيجيتنا العلاجية”.

وأضافت “اليوم نتخذ خطوة مهمة إلى الأمام نحو هدفنا المتمثل في السماح بما يصل إلى خمسة علاجات جديدة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام”.

وقالت إنه بإمكان دول الاتحاد الأوروبي التسجيل على 55 ألف جرعة من علاج “رونابريف”.

والأجسام المضادة الأحادية النسيلة المنتجة في المختبر عبارة عن بروتينات على شكل Y ترتبط بالانتفاخات التي تنتشر على سطح الفيروس، ما يمنع العامل الممرض من غزو الخلايا البشرية.

وتعمل اللقاحات على تدريب أجهزة المناعة على إنتاج مثل هذه الأجسام المضادة أيضا.

لكن بعض الأشخاص، بمن فيهم كبار السن والذين يعانون من نقص المناعة، لا يستجيبون جيدا للقاحات، وتستفيد هذه المجموعات أكثر من “التطعيم السلبي” حيث يتم توصيل الأجسام المضادة مباشرة.

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