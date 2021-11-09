إرساء المجلس التلاميذي بثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالرشيدية

سعيد وعشى – الرشيدية

تحت شعار.. “المجلس التلاميذي دعامة للحكامة التربوية وترسيخ السلوك المدني والمواطنة”، جرى الاثنين 08 نونبر الجاري بثانوية مولاي رشيد الإعدادية بالرشيدية، انتخاب أعضاء المجلس التلاميذي المحلي بحضور مديرة المؤسسة وممثل جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ومسير المصالح المالية والمادية بالمؤسسة، ومنسقة الأندية التربوية، ومؤطر نادي الفن والمهن والتوجيه، والرئيس المنتهية ولايته للمجلس التلاميذي للمؤسسة .

وأبرزت مديرة المؤسسة سميرة الحلوحي، في كلمتها الافتتاحية، أهمية وأدوار هذا المجلس المتمثلة في تعزيز الديمقراطية التشاركية بالمؤسسات التعليمية وتقوية روح الانتماء إليها لدى التلميذات والتلاميذ، وإشراكهم في النهوض بالمنظومة التربوية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، معتبرة اللقاء يترجم مبدأ المشاركة التلاميذية كأسلوب للتفكير ويمنح المتعلمات والمتعلمين فرصة للترافع عن زملائهم من أجل تجويد عملية التحصيل الدراسي.

وأشارت المديرة الحلوحي، في ختام كلمتها، أن إرساء هياكل المجلس التلاميذي المحلي بالمؤسسة ينسجم مع ما نعيشه من تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي خصوصا المشروع رقم 10 المتعلق بالارتقاء بالحياة المدرسية والمشروع رقم 17 الخاص بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وتنسجم أيضا مع ما جاء به النموذج التنموي لبلادنا، داعية جميع أعضاء المجلس التلاميذي إلى بذل المزيد من الجهد للمساهمة في تعزيز الانتماء للمؤسسة وتنمية السلوك المدني.

بعدها بسط مؤطر نادي الفن والمهن والتوجيه بالمؤسسة سعيد وعشى أهداف المجلس التلاميذي الذي يرمي إلى تجسيد الارتباط الوثيق بين الحياة المدرسية والحياة العامة، وما يفرضه ذلك من تفاعل وتجاوب مع مختلف المتغيرات الاقتصادية والقيم الاجتماعية والتطورات المعرفية والتكنولوجية، إلى جانب تفعيل مقاربة: “المؤسسة داخل المجتمع والمجتمع في قلب المؤسسة”، بالإضافة إلى تنمية وغرس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان و المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية، وتوسيع الانخراط التلاميذي الإيجابي والمشاركة المسؤولة في تفعيل الحياة المدرسية، و فسح المجال للتلاميذ للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم وتنمية إحساسهم بالانتماء لمؤسستهم و لمجتمعهم المدرسي، وتعويدهم على تحمل المسؤولية وممارستها.

وفي أجواء طبعتها الشفافية والديموقراطية والحماس والتنافس الشريف بين المترشحين والمترشحات، تم انتخاب الأعضاء 17 للمجلس التلاميذي للمؤسسة، وانتخاب التلميذة هبة الترفاس رئيسة للمجلس، والتلميذ ايت حساين محمد نائبا لها .

في حين تم انتخاب التلميذ أمين ازرعي رئيسا للجنة الإعلام والتواصل بالمجلس والتلميذة هدى بن محمد نائبة له والتلميذ محمد أمين اويشو مقررا للجنة، وانتخاب التلميذ بسام حمزة رئيسا للجنة إعداد وتنزيل وتقييم مشروع المؤسسة والتلميذة هبة سهيلي نائبة له والتلميذ اسماعيل كبا مقررا للجنة، وتم كذلك انتخاب التلميذ محمد أجا رئيسا للجنة تفعيل انشطة الحياة المدرسية و التلميذة هبة بن دريو نائبة له و التلميذة مريم اوحشي مقررة للجنة، وانتخاب التلميذ عبد الرحيم قاسمي رئيسا للجنة تعزيز الانتماء للمؤسسة وتنمية السلوك المدني والتلميذة احلام إبعاز نائبة له والتلميذ محمود الابراهيمي مقررا للجنة، وتم انتخاب التلميذ أمين عامر رئيسا للجنة التنسيق وتتبع انشطة المجلس والتلميذة فاطمة بخري نائبة له والتلميذ عبد الرحيم الزكاري مقررا للجنة

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