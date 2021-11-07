جو بايدن

بايدن يدعو لمؤتمر دولي حول الديمقراطية

2021-11-07 / 12:23 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

دعت الإدارة الأمريكية لعقد مؤتمر قمة الديمقراطية الذي يستضيفه الرئيس الأميركي الشهر القادم يومي 9 و10 .

القمة الافتراضية الأولى من نوعها للمشاركين ، تضم 108 دولة، وجمعها موقع بوليتيكو .

ولا تقتصر المشاركة في هذه القمة على الدول فقط، بل ينتظر أن يشارك فيها الكثير من منظمات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا كذلك.

ولا يزال مساعدو بايدن يشكلون جدول أعمال القمة الديمقراطية. وبشكل عام، تؤكد مجموعة الأفكار المتداولة وجهة نظر بايدن بأن تعزيز الديمقراطيات في العالم في وقت يزداد فيه الاستبداد، يتطلب أدوات تتجاوز مجرد الخطابة عن الانتخابات الحرة والنزيهة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط من بين أقل المناطق تمثيلا في هذه القمة، إذ لا يشارك منها سوى العراق وإسرائيل.

وقد دفعت الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق الشهر الماضي، وأشادت بها إدارة بايدن وعدد كبير من المعلقين والخبراء المستقلين، لانضمام العراق إلى هذه

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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