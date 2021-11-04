أمريكا تقر بيع صواريخ “جو – جو” للسعودية بقيمة 650 مليون دولار.

2021-11-04 / 11:23 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أقرت صفقة “محتملة” لبيع السعودية صواريخ “جو – جو”.

وبحسب المصادر التي نقلت عنها وكالة “رويترز”، فقد أقرت وزارة الخارجية الأمريكية صفقة “محتملة” لبيع 280 صاروخا من فئة “جو – جو” طراز “إيه.آي.إم-120سي” للجانب السعودي.

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وأشارت المصادر إلى أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 650 مليون دولار أمريكي، ولم تكشف المصادر عن تفاصيل أخرى تتعلق بطريقة ومواعيد التسليم.
الجدير بالذكر أن الصفقة هي أول عملية بيع عسكرية كبيرة للسعودية من قبل إدارة بايدن منذ توليها السلطة، واعتماد سياسة “بيع الأسلحة الدفاعية فقط للحليف الخليجي” بحسب “رويترز”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة الخارجية كانت قد وافقت على البيع المقترح في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مضيفا أن بيع الصواريخ “جو – جو” يأتي بعد “زيادة الهجمات عبر الحدود ضد السعودية خلال العام الماضي”.

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