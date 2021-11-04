والدة الأمير حمزة بن الحسين: نجلي ليس طليقا

هبة بريس - وكالات

قالت والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، عبد الله الثاني، والذي وضع قيد الإقامة الجبرية الربيع الماضي، إن نجلها لا يزال غير طليق.

وفي تغريدة نشرتها عبر “تويتر” بمناسبة عيد ميلاد حفيدتها، قالت الملكة السابقة نور الحسين: “زين فخرنا وسعادتنا. إن شاء الله سيتم إطلاق سراح والدها بشكل عادل في أسرع وقت ممكن، وسيكون قادرا على تنشئة فتاة أردنية طبيعية ومفعمة بالأمل، والارتقاء لها، ولجميع أفراد الأسرة”.

وكان الملك عبدالله وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية في منزله في أبريل الماضي بزعم أنه تآمر مع آخرين لزعزعة استقرار المملكة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0