درك لولاد بسطات يؤمن محيط المؤسسات التعليمية

2021-11-03 / 2:35 مساءً
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

بعد الجدل الواسع الذي أثير مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد من الفاعلين التربويين والنقابيين والجمعويين والمهتمين بالشأن التعليمي بمختلف المدن المغربية حول ضرورة تأمين محيط المؤسسات التعليمية وحمايته من تحركات الغرباء والمراهقين من أصحاب الدراجات النارية والسيارات من هواة التحرش بالتلميذات، ومحاربة كافة أشكال الانحرافات وترويج المخدرات، كشفت مصادر هبة بريس، أن لقاءات أمنية داخل مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات ذهبت في هذا الاتجاه من خلال العمل على تكثيف دورياتها بمحيط هذا المرافق التربوية.

نموذج لهذا التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، نسوقه من محيط ثانوية العيون التأهيلية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم بسطات، حيث أكد مدير المؤسسة بلقاسم بوطيب في اتصال بهبة بريس، (أكد) على أن الحياة المدرسية هي صورة مصغرة للحياة الاجتماعية التي يعيشها المتعلمون في جميع الأوقات والأماكن المدرسية، بيد أن محيط المؤسسة التعليمية يعتبر جزءا هاما منها يقتضي كل الاهتمام والمراقبة، وهو الطرح الذي تفاعلت معه عناصر الدرك الملكي لولاد التابع لسرية سطات من خلال التكثيف من دورياتها ناهيك عن مشاركة كافة عناصرها في تنشيط الحياة المدرسية من خلال انخراطهم في كافة أنشطة المؤسسة بما في ذلك فعاليات اليوم الوطني للسلامة الطرقية والتربية على المواطنة ومحاربة الظواهر والسلوكات اللامدنية.

وشدد مدير المؤسسة على أهمية استحضار البعد الأمني في معالجة كافة الانحرافات التي قد تساهم في افشال العملية التعليمية التعلمية، مبرزا دور ذلك في إشاعة الطمأنينة والاحساس بالأمن في نفوس التلاميذ وآبائهم وأولياء أمورهم والأطر العاملة بالمؤسسة، مشيرا أن تحقيق الأهداف التربوية رهين بمدى تفاعل كافة المتدخلين والشركاء، معتبرا أن ثانوية العيون التأهيلية لديها من المؤهلات ما تجعلها مؤسسة منفتحة وجذابة بامتياز، انسجاما مع الأهداف الكبرى التي سطرتها الوزارة الوصية، مثنيا على الدور الريادي الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي والأمني المحلي في ترسيخ قيم التعاون والتسامح والتفاعل الإيجابي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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