إثيوبيا تعلن حالة الطواريء بعد سيطرة المتمردين على مدينتين

2021-11-02 / 7:01 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي الثلاثاء حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بسبب أعمال العنف التي يقودها متمردون سيطروا على بعض المدن.

و أوضحت وكالات أنباء دولية أن متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي قد سيطروا على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة الإثيوبية.

وذكرت ذات المصادر أن حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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