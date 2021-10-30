سطات.. لقاء تربوي حول مستجدات المنهاج الدراسي بالابتدائي

2021-10-30 / 12:23 مساءً
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طارق عبلا_ هبة بريس

احتضنت مجموعة مدارس الكرايم التابعة للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات صباح اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، لقاء تربويا من تأطير مفتش اللغة الفرنسية رشيد مفتاح وبحضور مدير المؤسسة وأساتذة و أستاذات اللغة الفرنسية والعربية.

اللقاء التربوي الذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون الاطار 51.17 الخاص بإصلاح منظومة التربية و التكوين، و كذا في إطار الرؤية الاستراتيجية 2015 ـ 2030، وانسجاما مع برنامج العمل السنوي للمؤسسة، استعرض من خلاله المفتش التربوي بالمقاطعة الخامسة بالمديرية الاقليمية ” رشيد مفتاح”، كافة مستجدات الدخول المدرسي الحالي 2021-2022 خاصة المستجدات التربوية المتعلقة بالإصلاحات العميقة التي تعمل الوزارة على تنزيلها من خلال أجرأة المنهاج الدراسي الجديد للتعليم الابتدائي.

وقدّم رشيد مفتاح شروحات قيمة حول طريقة توزيع الحصص الدراسية في علاقتها بالغلاف الزمني بكافة المستويات، حاول من خلالها خلق فضاء مفتوح للنقاش الهادف شارك فيه كافة الأساتذة عبر تساؤلاتهم ذات الصلة بوثيقة المنهاج الدراسي بالاضافة إلى مجموعة من القضايا التربوية لتجويد التعلمات الصفية، وهي التساؤلات التي تفاعل معها المفتش التربوي وأجاب من خلالها على كافة الأسئلة المطروحة معززا ذلك بتوزيع نماذج لاستعمالات الزمن للاستئناس.

وعلى مستوى النموذج البيداغوجي، تطرق المفتش التربوي كافة مستجدات المنهاج الدراسي برسم الدخول المدرسي 2021-2022، مع الدعوة إلى تفعيل الإطار المنهاجي الوطني للتعليم الأولي، انسجاما و طموحات الوزارة الوصية على القطاع التي تهدف إلى تجويد التعلمات وتطوير الكفايات والمهارات.

وشدد رشيد مفتاح، على الأهمية التي توليها مجالات التربية على المواطنة والقيم وحقوق الإنسان في تعزيز المهارات الحياتية والمواطنة، بالمواد الدراسية والحياة المدرسية وكذا الأندية لتربوية، مذكرا بالدور المحوري لهذه الأخيرة في تفعيل أنشطة الحياة المدرسية داعيا إلى تخصيص حيز زمني لها في استعمال زمن المتعلمات والمتعلمين بهدف ادماج المهارات الحياتية في المنهاج الدراسي، وذلك لأجل الرفع من مردودية التعليم وتحسين جودته وجعل التلميذ محورا مركزيا في كل التدابير المتخذة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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