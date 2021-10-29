“لافارج هولسيم المغرب” تشجع تعليم القرب بمبادرة “نبنيو الحياة”

هبة بريس

استمرارا لنشاطھا لصالح تعلیم القرب، تنفذ Maroc LafargeHolcim كل سنة عملیة «الدخول المدرسي» في إطار برنامجھا للمقاولة الاجتماعیة للمسؤولیة “نبنيو الحياة”.

وفي ھذا السیاق، استفادت 100 مدرسة و14.000 من الأطفال والیافعین من المبادرات التي اتخذتھا لافارج هولسيم المغرب، في إطار عملیة الدخول المدرسي 2021 ،وخاصة توزیع المحافظ والمستلزمات المدرسیة، وتجھیز المدارس بالمعدات المعلوماتیة ودعم النقل المدرسي.

والجدید الذي طبع عملیة الدخول المدرسي لھذه السنة: مواكبة إحداث وتجھیز العدید من أقسام التعلیم الأولي الموجودة

في محیط مواقعنا الإنتاجیة، الشيء الذي ستمكن من تحسین إدماج أطفالنا في المنظومة المدرسیة إضافة إلى تحریر الأمھات لیتمكنن ُ من التفرغ لمتابعة دروس محو الأمیة أو الدورات التدریبیة والتكوینیة التي ستمكنھن من خلق أنشطة مِد َّرة للدخل.

واعتبارا لطابع الأولویة الذي یكتسیھ في إطار برنامجھا للمسؤولیة الاجتماعیة “نبنيو الحياة” جعلت لافارج هولسيم من التعلیم إحدى الدعامات التاریخیة لالتزامھا كمقاولة مسؤولة اجتماعیا إزاء المجتمعات المحلیة المجاورة لمواقعھا الإنتاجیة.

وفي ھذا الإطار، تقود الشركة مبادرات مسؤولة ومستدامة من أجل تشجیع تعلیم الأجیال الشابة، من أبناء ساكنة الجوار، مع إیلاء اھتمام خاص لكل الأعمال التي من شأنھا أن تحد من الھدر المدرسي.

وقامت الشركة بتصریف ھذا الالتزام من خلال عملیات ملموسة، تتعلق بتنسیق مع مدراء المدارس والسلطات، مع إیلاء الأولویة للمرافق الصحیة وفضاءات العیش مواكبة تطویر فضاءات التعليم (المطاعم المدرسیة، حمایة الطفولة…)؛ تسھیل وصول الأطفال من ذوي الحاجة إلى المؤسسات التعلیمیة: المساھمة في توفیر وسائل النقل المدرسي لأطفال المناطق النائیة،

توزیع المحافظ والأدوات والمستلزمات المدرسیة والأجھزة المعلوماتیة على المدارس الموجودة في المحیط المجاور للمنشآت الإنتاجیة للشركة؛ تنظیم الدعم المدرسي بالنسبة لتلامذة الأقسام الانتقالیة (إعداد شھادات التعلیم الإعدادي والبكالوریا)؛ احتضان التلامذة المتمیزین المنحدرین من أوساط اجتماعیة ھشة من أجل تمكینھم من الولوج إلى المدارس العلیا للمھندسین مع برنامج Academia.

للتذكیر، فإن مبادرة “نبنيو الحياة” ھي برنامج المسؤولیة الاجتماعیة لشركة لافارج هولسيم المغرب، والذي

تھدف من خلالھا إلى خلق القیمة المشتركة. ویتھیكل ھذا البرنامج حول 4 محاور رئیسیة، وھي: تعلیم القرب ومكافحة الھدر المدرسي لدى الجمیع، وخاصة الفتیات؛ مشاركة المجتمعات المحلیة الأكثر قربا مبادرات السلامة والولوج إلى العلاج؛ تطویر وتنمیة القابلیة للتشغیل لدى الشباب المنحدرین من المجتمعات المحلیة؛ التنمیة المحلیة من خلال الشركاء المنخرطین في مبادرات ترمي إلى حمایة البیئة وتحسین إطار عیش ساكنة المناطق المجاورة.

وخلال سنة 2020 ،استفاد أكثر من 131000 من ساكنة المناطق المتاخمة لمواقع منشآتنا من مبادرات برنامج نينيو الحياة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0