البيت الأبيض يكشف عن خطة لتلقيح الأطفال ضد كورونا

هبة بريس _ وكالات

قالت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء، إن البيت الأبيض كشف عن خطته لتوزيع لقاحات كورنا على الأطفال بين 5 و 11 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة بانتظار موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح، والتي تتوقع إدارة الرئيس جو بايدن صدورها في غضون أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن البيت الأبيض قوله في بيان إن “إدارة بايدن تعلن اليوم خطة لضمان توزيع لقاح الأطفال بسرعة وجعله متوفرا بشكل ملائم ومنصف للأسر في جميع أنحاء البلاد، بمجرد حصول اللقاح على ترخيص لاستخدامه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11”.

ومن المقرر أن تجتمع مجموعة استشارية من خبراء إدارة الغذاء والدواء في 26 أكتوبر للاطلاع على بيانات حول سلامة وفعالية لقاح فايزر للأطفال. وستقرر إدارة الغذاء والدواء الأميركية ما إذا كانت سترخص باستخدامه أم لا، وفقا للصحيفة.

وستجتمع لجنة استشارية خاصة باللقاحات، تابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي”، في الثاني والثالث من نوفمبر لتقييم توصية باستخدام اللقاح. وإذا وافق مدير مركز السيطرة على الأمراض على توصية للاستخدام، يمكن إعطاء اللقاح للأطفال.

وتشير الصحيفة إلى أنه بمجرد الحصول على الترخيص، تعهد البيت الأبيض بتوزيع الجرعات بسرعة في جميع أنحاء البلاد، من خلال أكثر من 25 ألف مكتب لأطباء الأطفال ومواقع الرعاية الأولية، وكذلك المستشفيات

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