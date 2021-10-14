مفتشات ومفتشو التعليم يواصلون بإقليمي سيدي بنور وسطات برنامجهم النضالي

هبة بريس- متابعة

بعد قرار نقابة مفتشي التعليم بإقليم سطات تنظيم وقفة احتجاجية، الخميس 14 أكتوبر الجاري، دعت النقابة بإقليم سيدي بنور جميع المفتشات والمفتشين بالإقليم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية سيدي بنور، في ال28 أكتوبر 2021، على الساعة العاشرة صباحا، كخطوة أخرى من خطوات تنفيذ البرنامج النضالي المسطر منذ السنة الماضية، والذي تم توقيف تنفيذه، تعبيرا عن حسن نية المفتشات والمفتشين بالإقليم، جراء المستجدات التي ظهرت في الساحة التعليمية بالإقليم، حسب البيانات النقابية التي توصلت بها الجريدة.

وأشار بيان المكتب الإقليمي بسيدي بنور إلى أنه على إثر الالتزامات والوعود التي ما فتئت تقدم لهيئة التفتيش، لحل جميع المشاكل العالقة لهذه الفئة، تبين بالملموس أن تلك الوعود ما كانت إلا تكتيكا لربح الوقت.

وجاء بيان كل من المكتب الجهوي بتاريخ 11/10/2021، لنفس النقابة، داعما لمطالب المكتبين الإقليميين لسيدي بنور وسطات، مذكرا أنه أمام نهج الإدارة لسياسة الأذان الصماء تجاه النداءات المتكررة لهيئة المراقبة والتأطير، للتعامل الجاد مع الملف المطلبي، وهو ما دفع بنقابة مفتشي التعليم نفسها إلى تنفيذ برنامجها النضالي المسطر منذ السنة الماضية. حيث أشارت البيانات الثلاثة إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه المنظومة التربوية، ضمنها هيئة التفتيش بكل من إقليم سيدي بنور وإقليم سطات.

وحسب بيان المكتب الإقليمي بسطات، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر2021، الداعي إلى تنظيم وقفة احتجاجية، فإن التواصل منقطع بين المفتشين والمدير الإقليم، مما تسبب في عرقلة عمل هيئة التفتيش، حيث تركها في حيرة من أمرها بعد رفضه تسلم محاضر الخروج ومحاضر الدخول.

كما أن بيان المكتب الجهوي وفي نفس السياق، دعا جميع مفتشات ومفتشي التعليم بالجهة إلى الحضور والانخراط بكثافة في الوقفتين الاحتجاجيتين، اللتين سينظمهما مفتشات ومفتشو إقليمي سطات، يوم 14 أكتوبر الجاري، و مفتشو ومفتشات سيدي بنور، يوم 28 أكتوبر 2021، من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، وتمكينهم من حقوقهم العالقة منذ سنوات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0