مطالب لشكيب بنموسى بانصاف مربيات التعليم الأولي

2021-10-12 / 6:12 مساءً
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هبة بريس

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إلى العمل حل الوضع”المأساوي” الذي تعيشه مربيات التعليم الأولي بجهة مراكش آسفي.

وقالت الجمعية في رسالة وجهتها إلى الوزير أن مربيات التعليم الأولي يعشن المعاناة بعد سنوات من الخدمة والعطاء، وصلت لدى بعضهن 21 سنة من العمل المستمر والقائم، رغم قساوة الظروف وهزالة الأجر وتعدد المهام والاختصاصات .

وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها استمعت إلى المربيات في لقاءات مباشرة، وتوصلت بالعديد من لوائح المربيات، بكل من مراكش، شيشاوة، الحوز، الرحامنة، آسفي واليوسفية، تم الاستغناء عن خدماتهن، مما يشكل طردا تعسفيا وإجهازا على حقهن الدستوري والكوني في الشغل، وتنكرا للتضحيات والخدمات الجليلة المقدمة من طرفهن.

واعتبرت الجمعية في مراسلتها، أن توقيف مربيات التعليم الأولي عن مزاولة مهنتهن، هو إنكار وجحود من طرف وزارة التربية الوطنية لعطاءات وتضحيات هذه الفئة من النساء العاملات، ومسا خطيرا بحقوقهن الاجتماعية وأولها الحق في الشغل والعيش الكريم.

وأشارت الجمعية إلى ضرورة تعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين، مع إحداث إطار “مربي التعليم الأولي” كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

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