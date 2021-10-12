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الكويت تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالخدمة العسكرية

2021-10-12 / 12:13 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء، السماح للنساء الكويتيات بالالتحاق بسلك الخدمة العسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ، بأن وزير الدفاع الكويتي ،الشيخ حمد جابر العلي ،أصدر اليوم قرارا بشأن فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد وذلك في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

واضافت أن “القرار يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي، إضافة إلى تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لمواجهة أي مستجدات داخلية وبغية تمكين المواطنات من الالتحاق بالخدمة العسكرية”.

وأكد الشيخ حمد جابر العلي ثقته التامة “بقدرة وإمكانية واستعداد المرأة الكويتية لتحمل عناء ومشقة العمل في الجيش”.

وكان وزير الدفاع الكويتي قد أشار في ماي الماضي، إلى أن انخراط المرأة في السلك العسكري قد يكون في المرحلة الأولى ضمن الجهازين الطبي والإداري.

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