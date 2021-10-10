اليمن: نجاة محافظ عدن ووزير الزراعة من محاولة اغتيال

2021-10-10 / 1:21 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد مصدر أمني يمني اليوم الأحد، نجاة محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية سالم السقطري، بعد استهداف موكبهما بسيارة مفخخة في مديرية التواهي بمحافظة عدن جنوبي اليمن، حيث يوجد مقر المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وقال مصدر أمني إن السيارة المفخخة انفجرت عند مرور موكب المحافظ ووزير الزراعة اللذين كانا يتجهان من المعلا إلى مقر قيادة المجلس في التواهي.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون بجروح جراء الانفجار، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

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