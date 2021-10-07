إسبانيا.. إغلاق مطار لا بالما مجددا جراء رماد منبعث من البركان

2021-10-07 / 4:06 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أدى تساقط الرماد المنبعث من بركان “كومبري فييخا” إلى إغلاق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية مجددا اليوم الخميس، بينما ما زالت حمم تنبعث بلا توقف في اليوم التاسع عشر من ثورانه.

وقالت ناطقة باسم الشركة المشغلة للمطارات الإسبانية إن “المطار لم يعد يعمل في الوقت الراهن” وأضافت أنه يجب “القيام بتنظيف الرماد الذي تجمع على المدرجات قبل التمكن من إعادة فتحه”.

وتابعت الناطقة، أن “إغلاق المطار للمرة الثانية منذ أن بدأ ثوران البركان في 19 سبتمبر يفترض أن يستمر طوال النهار مبدئيا”.

من جهته، صرح متحدث باسم المعهد البركاني لجزر الكناري بأن البركان ينفث “الكثير من الرماد الذي يسقط على المطار لأن الرياح غيرت اتجاهها”.

وحذرت شركة الطيران “بينتر” منذ مساء الأربعاء من أنها ستلغي رحلات وقالت في تغريدة “غدا السابع من أكتوبر سيتم إلغاء كل رحلاتنا مع لاس بالماس”، موضحة أن “هذا التعليق سيستمر الى حين تحسن الأحوال وإلى أن نتمكن من الطيران مجددا بأمان”.

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