إحباط محاولة اقتحام جماعية لمدينة سبتة المحتلة

هبة بريس

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن عناصر الأمن المغربي، أحبطت اليوم الخميس، محاولة اقتحام جماعية لمدينة سبتة المحتلة.

وذكرت ذات المصادر، أن مجموعة كبيرة من المهاجرين تجمعوا على الحدود بعد حلول ليل الأربعاء وألقوا الحجارة على الشرطة التي تحركت لاعتراضهم.

وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة “إل فارو دي سبتة” أن الشرطة المغربية طاردتهم في الشوارع وأحبطت جهودهم لتسلق السياج الفاصل بين المغرب وسبتة المحتلة.

وعلى الجانب الإسباني، نشرت قوات الحرس المدني شرطة مكافحة الشغب وطائرة هليكوبتر وقوارب في حال عبور المهاجرين.

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