الصورة من الأرشيف

إحباط محاولة اقتحام جماعية لمدينة سبتة المحتلة

2021-10-07 / 12:53 مساءً
0
هبة بريس

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن عناصر الأمن المغربي، أحبطت اليوم الخميس، محاولة اقتحام جماعية لمدينة سبتة المحتلة.

وذكرت ذات المصادر، أن مجموعة كبيرة من المهاجرين تجمعوا على الحدود بعد حلول ليل الأربعاء وألقوا الحجارة على الشرطة التي تحركت لاعتراضهم.

وأظهر مقطع مصور نشرته صحيفة “إل فارو دي سبتة” أن الشرطة المغربية طاردتهم في الشوارع وأحبطت جهودهم لتسلق السياج الفاصل بين المغرب وسبتة المحتلة.

وعلى الجانب الإسباني، نشرت قوات الحرس المدني شرطة مكافحة الشغب وطائرة هليكوبتر وقوارب في حال عبور المهاجرين.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of مهاجر مغربي يجهز على مواطنة إيطالية بطعنات قاتلة

مهاجر مغربي يجهز على مواطنة إيطالية بطعنات قاتلة

2021-10-05 / 10:09 مساءً
Photo of المغاربة الملقحون بالقائمة “أ” يطالبون بالغاء اجراء كشف كورونا لولوج التراب الوطني

المغاربة الملقحون بالقائمة “أ” يطالبون بالغاء اجراء كشف كورونا…

2021-10-05 / 12:36 مساءً
Photo of قنصلية مغربية متنقلة تخدم الجالية بجنوب إيطاليا

قنصلية مغربية متنقلة تخدم الجالية بجنوب إيطاليا

2021-10-03 / 1:38 مساءً
Photo of بسبب الحجاب.. منع شابة مغربية من الدراسة بمعهد في اسبانيا

بسبب الحجاب.. منع شابة مغربية من الدراسة بمعهد في…

2021-10-02 / 10:59 صباحًا
Photo of قنصلية المغرب بميلانو ثقافة إدارية برؤى جديدة في خدمة أبناء الجالية

قنصلية المغرب بميلانو ثقافة إدارية برؤى جديدة في خدمة…

2021-09-30 / 8:38 مساءً
Photo of صادم.. تعذيب واعتقال وحشي لشاب مغربي بكوريا الجنوبية

صادم.. تعذيب واعتقال وحشي لشاب مغربي بكوريا الجنوبية

2021-09-30 / 2:05 مساءً
Photo of حادث اعتداء على شاحنات يهز مالي.. والسفارة: لا ضحايا مغاربة

حادث اعتداء على شاحنات يهز مالي.. والسفارة: لا ضحايا…

2021-09-28 / 3:17 مساءً
Photo of سلوى بشري … عندما تفبرك الصور للتشهير والإساءة في حق الشرفاء

سلوى بشري … عندما تفبرك الصور للتشهير والإساءة في…

2021-09-27 / 9:57 مساءً
Photo of احتجاجات غاضبة لمغاربة إيطاليا بعد مقتل مهاجر مغربي رميا بالرصاص

احتجاجات غاضبة لمغاربة إيطاليا بعد مقتل مهاجر مغربي رميا…

2021-09-26 / 11:42 مساءً
Photo of حتى 29 أكتوبر القادم.. كندا تمدد تعليق الرحلات القادمة من المغرب

حتى 29 أكتوبر القادم.. كندا تمدد تعليق الرحلات القادمة…

2021-09-25 / 10:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق