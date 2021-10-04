بريطانيا تعتبر خروجها من الاتحاد الأوروبي مربحا وتعلن خفض الضرائب

هبة بريس ـ وكالات

اعتبرت بريطانيا على لسان وزير ماليتها أن خروجها من الاتحاد الأوروبي أمر مربح و سيكون له الأثر الإيجابي على المواطنين المنتمين لبريطانيا خاصة بعد قرار خفض الضرائب.

و في هذا الصدد، أوضح وزير المالية البريطاني ريشي سوناك بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة المملكة المتحدة على المدى الطويل.

و أكد الوزير البريطاني بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي ستوفر المرونة لتشكيل اقتصاد أكثر حداثة، معلنا عن نيته لخفض الضرائب عندما تكون المالية العامة على أساس مستدام.

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