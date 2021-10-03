تزامنا وبداية الدراسة.. التلاميذ يوصلون الإقبال على مراكز التلقيح

هبة بريس - الرباط

يواصل التلاميذ البالغين من العمر مابين 12 و17 سنة، التوجه إلى مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتزامنا وانطلاق الموسم الدراسي يوم فاتح أكتوبر، سجلت مراكز التلقيح إقبالا مكثفا للتلاميذ المرفوقين بأولياء أمورهم، والراغبين في تلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس.

هذا ويشار الى أنه إلى حدود يومه الأحد، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد 22 مليون و758 ألف و556 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 19 مليون و263 ألف و530 شخصا.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0