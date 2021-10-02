وزارة التعليم تقرر فتح الأحياء الجامعية لاستقبال الطلبة

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن موعد فتح الأحياء الجامعية، وذلك تماشيا مع القرار المتخذ في شأن اعتماد نمط “التعليم الحضوري” بجميع مؤسسات التربية والتكوين وبالنسبة لمختلف الأسلاك والمسالك.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنه ومن أجل تمكين الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية في ظروف جيدة، فقد تقرر فتح الأحياء الجامعية ابتداء من الاثنين 11 أكتوبر 2021، والذي سيتم بصفة تدريجية ستهم الطالبات والطلبة القاطنين القدامى كمرحلة أولى، والطلبة الجدد في مرحلة ثانية.

وتقول الوزارة انه ولضمان عودة آمنة للطالبات والطلبة القاطنين بالأحياء الجامعية، سيتم الإعلان على مستوى كل حي جامعي على الإجراءات والترتيبات المرتبطة بهذه العملية، وفق البروتوكول الصحي المعد من طرف وزارة الصحة، مع التأكيد على ضرورة احترام مختلف المرتفقين للتدابير الوقائية والاحترازية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس “كورونا-19”.

وأكدت الوزارة أنه وإذ يأتي قرار فتح ا لأحياء الجامعية على ضوء التحسن الملحوظ في الوضعية الوبائية ببلادنا والسير الإيجابي لحملة التلقيح الوطنية، فإن الطالبات والطلبة مدعون للانخراط المكثف في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 سواء لتلقي الجرعة الأولى أو الثانية، بغية تحقيق المناعة الجماعية داخل الفضاءات الجامعية

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