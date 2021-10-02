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“التعليم” تعلن عن بداية بث برنامج إذاعي لتعلم اللغة الانجليزية

2021-10-02 / 2:15 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، أنه سيتم الشروع في بث البرنامج الاذاعي الجديد لتعلم اللغة الانجليزية يوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم بث برنامج English Time» « على أمواج الإذاعة الوطنية، أسبوعيا، من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وذلك وفق البرمجة الزمنية، بحيث سيتم يوم الاثنين والأربعاء: سيتم بث حلقة جديدة للبرنامج في الساعة السادسة والنصف مساء؛ ويوم الثلاثاء والخميس: ستتم إعادة بث حلقات هذا البرنامج في الساعة السادسة والنصف مساء.

وذكرت، أن هذا البرنامج الإذاعي موجه إلى تلاميذ السلكين الابتدائي والإعدادي، ويتكون من 43 حلقة تستغرق المدة الزمنية لكل واحدة 15 دقيقة.

كما يهدف إلى تقديم الدعم للتلاميذ والأسر على حد سواء، وإتاحتهم فرصة ممارسة اللغة الإنجليزية وتطبيقها بالتركيز على مهارات اللغة الأساسية.

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