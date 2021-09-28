كندا.. اعتقال قس نشر أكاذيب حول كورونا في الولايات المتحدة

هبة بريس

اعتقل القس الكندي أرتور باولوفسكي على مدرج مطار كالغاري الدولي أثناء عودته إلى كندا، بتهمة نشر أكاذيب حول كورونا في الولايات المتحدة على مدار أربعة أشهر.

وقالت الصحيفة البريطانية إن “اعتقال القس حصل بعد ظهر يوم الاثنين ووجهت إليه تهمة ازدراء المحكمة في 5 يونيو”.

وتم القبض على باولوفسكي في مايو مع شقيقه داويد باولوفسكي لتنظيم وترويج وحضور تجمع غير قانوني، دون كمامات ودون الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وأدين كلاهما بتهمة الازدراء في يونيو بعد تجاهل متعمد لقيود كوفيد-19.

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