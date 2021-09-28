كورونا فرنسا
الصورة تعبيرية

فرنسا تعتزم ترحيل 7731 جزائريا

2021-09-28 / 2:29 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غبريال أتال أن بلاده تنوي ترحيل 8000 مهاجر غير قانوني جزائري، مشيرا إلى أن الجزائر لا تتعاون في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية في مقابلة مع إذاعة “EUROPE 1” أن الجزائر ترفض إصدار جوازات مرور قنصلي، وهي وثائق لا يمكن من دونها تنفيذ قرار الطرد.

وقال غابرييل أتال في تصريحه: “ما بين يناير ويوليو 2021، أمرت العدالة الفرنسية 7731 جزائري بترك التراب الفرنسي. لكن 22 فقط منهم غادروا فرنسا أي بنسبة 0.2 فقط. وهذا ما يفسر أن هذه البلدان ترفض استرجاع مواطنيها. وفرنسا من جهتها لا تستطيع ابقاءهم على ترابها”.

وذكر المتحدث الفرنسي أن الجزائر ترفض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد، مشيرا إلى أن الأمر على هذه الحالة منذ 2018، مضيفا قوله: “لقد مررنا أولا بالطريقة الدبلوماسية لأنه يتعين علينا الذهاب إلى نهاية المناقشة والحوار. والآن تم اتخاذ القرار وسيتم تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، ونأمل أن يدفع هذا الدول المعنية لتغيير السياسة والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.

يشار إلى أن فرنسا كانت قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب بنسبة 50 بالمائة. ولتونس بنسبة 30 بالمائة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. نقل المتهم برشق ماكرون ب”بيضة” إلى مستشفى للأمراض النفسية

فرنسا.. نقل المتهم برشق ماكرون ب”بيضة” إلى مستشفى للأمراض…

2021-09-28 / 1:33 مساءً
Photo of ماكرون: “على الأوروبيين التخلي عن السذاجة”

ماكرون: “على الأوروبيين التخلي عن السذاجة”

2021-09-28 / 11:31 صباحًا
Photo of بايدن يتلقي جرعة معززة من لقاح كورونا

بايدن يتلقي جرعة معززة من لقاح كورونا

2021-09-28 / 9:38 صباحًا
Photo of فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

فرنسا تشدد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

2021-09-28 / 9:11 صباحًا
Photo of متوحش استغل شهرته”.. إدانة مغن أميركي بتهم جنسية عدة

متوحش استغل شهرته”.. إدانة مغن أميركي بتهم جنسية عدة

2021-09-27 / 11:39 مساءً
Photo of سلطات فلوريدا تحقيق مع “فيسبوك” في التدخل المحتمل بالانتخابات

سلطات فلوريدا تحقيق مع “فيسبوك” في التدخل المحتمل بالانتخابات

2021-09-27 / 11:27 مساءً
Photo of إصابة متحدث الخارجية الأمريكية بكورونا ونجاة الوزير بلينكن

إصابة متحدث الخارجية الأمريكية بكورونا ونجاة الوزير بلينكن

2021-09-27 / 9:25 مساءً
Photo of الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

الولايات المتحدة تختبر صاروخا أسرع من الصوت 5 مرات

2021-09-27 / 8:32 مساءً
Photo of الاشتراكيون يفوزون بالانتخابات البلدية البرتغالية ويخسرون لشبونة أمام اليمين

الاشتراكيون يفوزون بالانتخابات البلدية البرتغالية ويخسرون لشبونة أمام اليمين

2021-09-27 / 7:06 مساءً
Photo of إصابة 9 أشخاص إثر عطل بسلّم متحرك في بوسطن الأمريكية

إصابة 9 أشخاص إثر عطل بسلّم متحرك في بوسطن…

2021-09-27 / 6:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق