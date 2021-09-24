أزيد من 263 ألف مغربي منخرطون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا

هبة بريس

أفادت وزارة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، بأن ما مجموعه 263 ألفا و550 مغربيا انخرطوا في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم غشت المنصرم.

وحسب معطيات الوزارة التي نشرت، الخميس، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الصينيون (104 آلاف و339).

وبلغ إجمالي عدد الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني مليونين و220 ألفا و97 شخص خلال الشهر الثامن من العام الجاري، بزيادة قدرها 0,3 في المائة مقارنة بشهر يوليوز 2021، أي 6488 شخصا نشيطا أكثر.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و439 ألفا و748 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 780 ألفا و349 من بلدان التكتل.

وحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن نحو 771 ألفا و683 مغربيا يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا عند فاتح يوليوز 2020، بارتفاع قدره 4,1 بالمائة (+ 10 آلاف و968 شخص)، مقارنة مع فاتح يناير من نفس السنة.

هكذا، حافظ المغاربة على مرتبتهم كأول جالية أجنبية تقيم قانونيا في إسبانيا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0