السعودية.. جريح بطلق ناري في جدة والأمن يوقف الجاني

هبة بريس _ وكالات

قال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، الأحد، إن “الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه”.

وفي التفاصيل فإن حادث إطلاق النار حصل “في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، نتيجة خلاف سابق بينهما”.

ونتج عن ذلك إصابة المعتدى عليه إصابة طفيفة، وحالته الصحية مستقرة، وفقا للمتحدث.

وتم ضبط السلاح المستخدم، وإيقاف الجاني، لاستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0