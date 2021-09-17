اللقاء الودي”.. محمد بن سلمان وتميم وطحنون بن زايد على البحر الأحمر

هبة بريس

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ومستشار الأمني الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، على البحر الأحمر، بحسب مسؤول سعودي.

ونشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي. بدر العساكر، الصورة على حسابه في تويتر، واصفا اللقاء الذي جمع الثلاثة بـ”الودي والأخوي

ويعود آخر لقاء بين أمير قطر وولي العهد السعودي إلى مايو الماضي، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب صور وبيان نشرته وسائل إعلام سعودية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن تلك الزيارة التي جاءت بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان، هدفت إلى مناقشة العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات “الاهتمام المشترك”.

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، وفدا إماراتيا برئاسة مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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