تحالف حزبي خماسي يمهد عمودية طنجة للجرار

2021-09-16 / 11:21 مساءً
0
هبة بريس _ مكتب طنجة

أصبح حزب الأصالة والمعاصرة قريبا من الظفر بمنصب عمودية مدينة طنجة ، وذلك بعد إعلان حزبين الإلتحاق بالتحالف الثلاثي المشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والإستقلال.

وبحسب بلاغ توصلنا بنسخ منه فقد اعلن كل من حزب الحركة الشعبية الممثل بخمس مقاعد بمجلس مدينة، وحزب الديموقراطيون الجدد الممثل بمقعد واحد، الانضمام للتحالف الثلاثي المكون من حزب الأصالة و المعاصرة و حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاستقلال مايمهد الطريق امام مرشح “التراكتور” لرئاسة الجماعة الحضرية لثاني قطب اقتصادي بالمملكة.

ويرجح هذا التحالف كفة منير الليموري، المنسق الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة، للظفر بمنصب عمودية طنجة، فيما من المنتظر أن يتجه كل من حزب الإتحاد الدستوري والإتحاد الإشتراكي إلى المعارضة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of البيت الأبيض يعلق على سعال بايدن المتزايد

البيت الأبيض يعلق على سعال بايدن المتزايد

2021-09-16 / 11:02 مساءً
Photo of دعوات لمقاطعة مجموعة “هيلتون” بسبب فندق في الصين سيشيد مكان مسجد مدمر

دعوات لمقاطعة مجموعة “هيلتون” بسبب فندق في الصين سيشيد…

2021-09-16 / 10:50 مساءً
Photo of زعيم “حزب الرابطة” الإيطالي: ضقنا ذرعا بالمهاجرين

زعيم “حزب الرابطة” الإيطالي: ضقنا ذرعا بالمهاجرين

2021-09-16 / 8:03 مساءً
Photo of الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في حرب رئيس الفلبين على المخدرات

الجنائية الدولية تفتح تحقيقا في حرب رئيس الفلبين على…

2021-09-16 / 7:26 مساءً
Photo of ألمانيا.. اعتقال سوري غداة تهديد بشن هجوم على كنيس يهودي

ألمانيا.. اعتقال سوري غداة تهديد بشن هجوم على كنيس…

2021-09-16 / 7:17 مساءً
Photo of فرنسا… إيقاف 3000 موظف بالصحة عن العمل لعدم تلقيحهم

فرنسا… إيقاف 3000 موظف بالصحة عن العمل لعدم تلقيحهم

2021-09-16 / 3:24 مساءً
Photo of أستراليا تلغي صفقة غواصات مع فرنسا.. والأخيرة: “طعنَّا في الظهر”

أستراليا تلغي صفقة غواصات مع فرنسا.. والأخيرة: “طعنَّا في…

2021-09-16 / 1:20 مساءً
Photo of من هو عدنان أبو وليد الصحراوي الذي أعلن ماكرون مقتله؟

من هو عدنان أبو وليد الصحراوي الذي أعلن ماكرون…

2021-09-16 / 12:11 مساءً
Photo of اعتقال أمريكية ضربت محجبة على متن طائرة ووصفتها ب”الارهابية

اعتقال أمريكية ضربت محجبة على متن طائرة ووصفتها ب”الارهابية

2021-09-16 / 11:55 صباحًا
Photo of كان عضوا بالبوليساريو.. ماكرون يعلن مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي

كان عضوا بالبوليساريو.. ماكرون يعلن مقتل عدنان أبو وليد…

2021-09-16 / 9:49 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق