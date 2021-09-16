تحالف حزبي خماسي يمهد عمودية طنجة للجرار

هبة بريس _ مكتب طنجة

أصبح حزب الأصالة والمعاصرة قريبا من الظفر بمنصب عمودية مدينة طنجة ، وذلك بعد إعلان حزبين الإلتحاق بالتحالف الثلاثي المشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والإستقلال.

وبحسب بلاغ توصلنا بنسخ منه فقد اعلن كل من حزب الحركة الشعبية الممثل بخمس مقاعد بمجلس مدينة، وحزب الديموقراطيون الجدد الممثل بمقعد واحد، الانضمام للتحالف الثلاثي المكون من حزب الأصالة و المعاصرة و حزب التجمع الوطني للأحرار و حزب الاستقلال مايمهد الطريق امام مرشح “التراكتور” لرئاسة الجماعة الحضرية لثاني قطب اقتصادي بالمملكة.

ويرجح هذا التحالف كفة منير الليموري، المنسق الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة، للظفر بمنصب عمودية طنجة، فيما من المنتظر أن يتجه كل من حزب الإتحاد الدستوري والإتحاد الإشتراكي إلى المعارضة

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