جامعة ابن طفيل تحتل مرتبة متقدمة عالميا في العلوم الفيزيائية

2021-09-16 / 9:02 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

حققت جامعة ابن طفيل مرة أخرى نتيجة متميزة في إطار الترتيب العالمي البريطاني للجامعات “Time Higher Education 2022” الذي بوأها المرتبة الأولى على الصعيد الوطني وضمن أفضل 800 جامعة عالمية في مجال العلوم الفيزيائية (الرياضيات و الإحصاء الفيزياء و علم الفلك، الكيمياء، الجيولوجيا، البيئة و علوم الأرض و البحار).

وجاء هذا التصنيف الذي صدر اليوم الخميس عن المؤسسة البريطانية العريقة، ليؤكد مرة أخرى تألق جامعة ابن طفيل و بروزها في مجال العلوم البحثية و التكنولوجيا للسنة الثالثة على التوالي، حسب ما ذكرت الجامعة.

وأفاد المصدر ذاته بأنه بناء على هذا، يمكن التأكيد على أن هذا الترتيب جاء نتيجة مجهودات غايتها تحقيق التميز ضمن المخطط الاستراتيجي لتنمية جامعة ابن طفيل.

للاشارة، فإن التصنيف الصادر عن المؤسسة المذكورة يعتبر من بين أفضل التصنيفات العالمية حيث يرتكز على مؤشرات علمية دقيقة و يعتمد أربعة معايير في مجالات التعليم، البحث العلمي، الاستشهادات ( في المجلات العلمية المفهرسة) و نقل المعرفة و الانفتاح الدولي

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